Ведущая «Динамо ТВ» Лысенко подтвердила, что станет пресс-атташе клуба

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Ведущая «Динамо ТВ» Полина Лысенко назначена на должность пресс-атташе московского клуба.

«Чтобы ответить всем сразу, напишу здесь: да, это правда. Пока сама немного в шоке, но это, конечно, большая честь. Я продолжаю работать и ведущей!» — написала девушка в своём Telegram-канале.

Напомним, что команду возглавил серб Славиша Йоканович. Он заменил на своём посту Сандро Шварца. Под руководством немецкого специалиста «Динамо» завоевало бронзовые медали чемпионата России.

Ранее полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как бывший главный тренер Сандро Шварц попрощался с командой.

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