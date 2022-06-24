Овечкин подписал контракт с ФК «Динамо» на матч с «Амкалом»

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выйдет на поле в футбольном матче в составе «Динамо» с командой блогеров «Амкал».

В товарищеском матче Овечкин выйдет под третьим номером, с которым выступал в «Динамо» его отец Михаил, сообщается на официальном сайте московской команды. Отмечается, что легендарный хоккеист мечтал выступить за футбольное «Динамо» и клуб даёт ему эту возможность.

Матч пройдёт 25 июня на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее новый главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о решении фанатов бойкотировать матчи клуба из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).