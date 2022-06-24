Овечкин подписал контракт с ФК «Динамо» на матч с «Амкалом»

Короткая ссылка
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выйдет на поле в футбольном матче в составе «Динамо» с командой блогеров «Амкал».
Овечкин подписал контракт с ФК «Динамо» на матч с «Амкалом»
  • AP
  • © Nick Wass

В товарищеском матче Овечкин выйдет под третьим номером, с которым выступал в «Динамо» его отец Михаил, сообщается на официальном сайте московской команды. Отмечается, что легендарный хоккеист мечтал выступить за футбольное «Динамо» и клуб даёт ему эту возможность.

Матч пройдёт 25 июня на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее новый главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о решении фанатов бойкотировать матчи клуба из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить