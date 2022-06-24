Йоканович прокомментировал решение фанатов бойкотировать игры «Динамо»

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Новый главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о решении фанатов бойкотировать матчи клуба из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
Йоканович прокомментировал решение фанатов бойкотировать игры «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Наш клуб и менеджмент найдут решение вопроса бойкота фанатов. Мы должны следовать правилам. Важно создать условия, чтобы болельщики могли приходить на стадион», —приводит слова Йокановича «Чемпионат».

Он отметил, что клуб играет ради болельщиков, чтобы радовать их. По его словам, он убеждён, что руководство сможет найти решение этой ситуации.

«Я бы хотел, чтобы они имели возможность приходить на стадион», — добавил Йоканович.

22 июня фанаты московского «Динамо» приняли решение прекратить посещать матчи РПЛ из-за закона о Fan ID, согласно которому вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии паспорта болельщика.

Ранее президент РФС Александр Дюков выразил мнение, что в бойкотировании фанатами матчей из-за внедрения Fan ID клубы видят возможность в расширении аудитории за счёт других болельщиков.

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