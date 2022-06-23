Дюков — о бойкоте матчей из-за Fan ID: нет ничего хорошего в потере активных болельщиков

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что в бойкотировании фанатами матчей из-за внедрения Fan ID клубы видят возможность в расширении аудитории за счёт других болельщиков.

«Нет ничего хорошего в потере активных болельщиков. С другой стороны, клубы видят возможность в расширении аудитории за счёт других фанатов. Нам нужен диалог. Чтобы он состоялся, нам нужны нормативные документы», — цитирует Дюкова Sport24.

22 июня фанаты московского «Динамо» приняли решение прекратить посещать матчи РПЛ из-за закона о Fan ID, согласно которому вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии паспорта болельщика.

Ранее известный спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал, каким способом необходимо бороться с Fan ID.