Гусев считает, что с Fan ID необходимо бороться, но не путём бойкота

Известный спортивный комментатор Виктор Гусев отреагировал на решение болельщиков «Динамо» не посещать матчи московской команды из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Я в принципе против паспорта болельщика. И всё-таки даже из-за этого я бы не стал отказываться ходить на стадион. Слишком большая цена этого протеста. Я думаю, что и журналистам нужно на это пытаться повлиять. Ведь введение паспорта болельщика изначально было неправильным решением», — приводит слова Гусева «Чемпионат».

Он отметил, что боление за свою команду — большая радость и обидно пропускать хотя бы часть сезона. По его словам, «Динамо» нужны болельщики.

«Жизнь идёт. Взять и выбросить, пропустить целый чемпионат из-за такой штуки… Не знаю», — добавил Гусев.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Напомним, что в связи с введением данного закона активные болельщики многих футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) решили бойкотировать матчи.

Ранее сообщалось, что болельщики московского «Динамо» приняли решение прекратить посещать матчи РПЛ из-за закона о Fan ID.