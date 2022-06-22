Тарасова: Загитова может и против Овечкина выйти в хоккей сыграть

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова намерена провести показательный поединок с боксёром Альбертом Батыргазиевым.

«Загитова может и против Овечкина выйти в хоккей сыграть. Наши фигуристки вообще самые смелые и сильные из спортсменов, они могут всё. Могут и делают первые в мире», — цитирует Тарасову Sport24.

Загитова является чемпионкой Олимпиады 2018 года по фигурному катанию. Она проведёт показательный поединок с победителем Игр-2020 в Токио боксёром Батыргазиевым. Бой состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух заявил, что не будет смотреть боксёрский поединок с участием Загитовой, так как эта тема его не интересует.