Футболист «Амкала» Крапивников ждал силового приёма от Овечкина

Футболист команды блогеров «Амкал» Михаил Крапивников высказался о силовом приёме, который применил к нему Александр Овечкин в товарищеском матче с московским «Динамо».

«Знал, что буду с ним на фланге, и ждал этот силовой приём. Шутил в раздевалке, что либо он меня, или я подловлю, чтобы он отлетел, а потом буду бегать по полю и прятаться, чтобы он меня не поймал. Как ощущения? Ну не как под поезд, но он крепкий просто. Такая машина. Но подловить хотелось. Я когда полез, он удивился: «Ты что делаешь?» А я ему: «Ты что, кирпич?» Кстати, после этого он быстро забил. Мне больше всего понравилось, что я теперь нарезочку сделаю, где он с хоккеистами делает силовые и потом я отлетаю», — сказал журналистам Крапивников.

Его удивило, что Овечкин попал по воротам в дальний угол и смог открыть счёт в матче.

«Я был в шоке. Ведь этот гол по всему миру разойдётся. Мне всё понравилось сегодня, было круто до 85-й минуты.

Говорят, что Овечкину специально хотели дать забить? Бред полный. Если бы мой силовой прошёл, мы бы забили», — заключил он.

Овечкин на один день стал игроком «Динамо». Он отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку. «Динамо» победило со счётом 5:0.

36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее Овечкин высказался об участии в составе «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал».