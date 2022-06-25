Шунин оценил игру Овечкина в товарищеском матче с «Амкалом»

Голкипер московского «Динамо» Шунин высказался об игре Александра Овечкина в составе бело-голубых в товарищеском матче с любительской командой «Амкал».

«Тренируемся несколько дней, пока привыкаем к Йокановичу. Он тоже к нам присматривается. Притираемся. Дебютировать в хоккее? Думаю, это будет выглядеть гораздо хуже, чем у Овечкина. Хотел бы его поздравить с отличной игрой. Забил гол, что может быть лучше? Тренировок Александр с нами не проводил. Поэтому был рад за него. Первый же удар — и в створ. Плюс получилась красивая комбинация.

Пока ему тяжеловато. В хоккее ты вышел на площадку, сделал действия, сел на скамейку. Здесь замен нет. Поэтому столько отыграть, даже 10 минут, непросто. Хоккей и футбол всё-таки немного разные виды спорта. Но он выглядел отлично и смог нам помочь», — сказал Шунин журналистам.

Овечкин на один день стал игроком «Динамо». Он отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку. «Динамо» победило со счётом 5:0.

36-летний хоккеист на один день стал игроком футбольного «Динамо». Форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее Овечкин высказался об участии в составе «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал».





