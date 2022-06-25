Матч с участием Овечкина собрал более 15 тысяч зрителей на стадионе «Динамо»

Товарищеский матч с участием капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в составе футбольного «Динамо» с командой блогеров «Амкал» собрал более 15 тыс. зрителей.

На матче присутствует 15 051 болельщик, сообщил диктор стадиона «Динамо».

Овечкин отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку.

36-летний хоккеист на один день стал игроком футбольного «Динамо». Форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее сообщалось, что опубликовано видео гола Овечкина за ФК «Динамо» в матче с «Амкалом».