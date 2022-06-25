«Мечта сбылась»: чем запомнился дебют Овечкина за футбольное «Динамо»

Александр Овечкин отметился голом в товарищеском футбольном матче и помог «Динамо» одолеть команду блогеров «Амкал». Нападающий вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и провёл на нём 12 минут. За это время он успел отметиться силовым приёмом, после которого соперник отлетел к боковой линии, и точным ударом впритирку со штангой, воспользовавшись пасом Фёдора Смолова.

До начала нового футбольного сезона в России осталось несколько недель, однако московское «Динамо» заранее подарило болельщикам большой праздник, сделав из своего первого товарищеского матча настоящее шоу. И для него был выбран максимально необычный соперник — команда известных блогеров «Амкал».

Но колоссальное внимание к игре привлекал не этот факт, а участие в ней Александра Овечкина. Один из лучших хоккеистов планеты подписал с любимым клубом символический контракт и получил третий номер, под которым за команду когда-то выступал его отец Михаил.

В целом такой шаг не стал большой неожиданностью. Во-первых, нападающий «Вашингтона» неоднократно признавался в любви к футболу. Он пользуется любой удобной возможностью, чтобы выйти на поле, правда, чаще занимает позицию вратаря, чтобы избежать травм. Во-вторых, форвард — настоящий фанат бело-голубых и по возможности старается посещать игры.

Наконец, в одном из интервью в 2020 году он прямо заявил, что хочет сыграть за столичный коллектив.

«Я фанат московского «Динамо» в любых видах спорта. Конечно, хотелось бы дебютировать. Если есть такая возможность у клуба. Всё зависит от стечения обстоятельств, от руководства и тренерского штаба и, конечно, от команды», — отмечал спортсмен.

И вот спустя два года его мечта сбылась. В свою очередь, новый главный тренер коллектива Славиша Йоканович, которому тоже предстояло дебютировать на своём посту, обещал использовать хоккеиста на позиции нападающего.

Сам же Овечкин через социальные сети пригласил всех болельщиков на «ВТБ Арену», чтобы воочию понаблюдать за историческим событием.

Многие любители футбола последовали призыву Овечкина и начали активно заполнять стадион ещё за два часа до стартового свистка. Причём многие из них пришли поболеть за «Амкал».

«Мы обожаем эту команду и стараемся не пропускать ни одного матча. Да, конечно, тяжело будет соперничать с коллективом РПЛ, но шансы есть всегда. Пусть у них есть Овечкин, зато у нас — Михаил Крапивников и Виктор Блатов. Тем более «Амкал» уже встречался с молодёжкой ЦСКА и добился ничьей», — напомнил один из поклонников команды.

Но большинство всё же хотело в первую очередь посмотреть на великого хоккеиста на футбольном поле. Многие пришли на трибуны целыми семьями.

«Саша — он же наш, динамовец до мозга костей. То, что он согласился на такой эксперимент, лишь подтверждает его невероятный класс как спортсмена. Он и на льду хорош, и на газоне. Думаю, мог бы и в фигурном катании себя проявить, если бы захотел», — в шутку предположил мужчина, приведший на футбол двоих сыновей.

Нашлись среди болельщиков и персональные поклонники Александра.

«Я являюсь его огромным фанатом и стараюсь смотреть все игры «Вашингтона», пусть они порой и идут поздно ночью. Овечкин не просто спортсмен, а настоящее достояние России. Посмотрите хотя бы на его результативность. Уверен, он и сегодня забьёт», — сделал прогноз один из фанатов.

К слову, одна из букмекерских контор предлагала поставить на пять событий с участием именитого новичка: гол, жёлтая карточка, удаление, результативная передача и то, что он проведёт на поле хотя бы 15 минут.

«Динамо» же для всех собравшихся устроило настоящий праздник. Перед игрой прямо на газоне выступил целый ряд известных исполнителей, начиная от Льва Лещенко и заканчивая именинником Егором Кридом, который, если верить слухам, мог пополнить состав «Амкала». На свой 28-й день рождения он надел футболку с теми же цифрами на спине. А Филипп Киркоров пусть не пел, но присутствовал на трибунах и поприветствовал болельщиков.

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Как раз под одну из композиций Крида на поле под оглушительные овации появились динамовцы, в том числе Овечкин. Любопытно, что Александр оказался единственным игроком, который надел розовую манишку. Видимо, это было сделано для того, чтобы даже на самых дальних рядах могли его разглядеть. Также он заметно выделялся от новых партнёров сединой.

С мячом хоккеист обращался достаточно уверенно. Например, во время квадрата в два касания он умудрился пробросить снаряд между ног оппоненту, чем вызвал смех всей команды.

Пожалуй, главная интрига касалась того, попадёт ли Овечкин в стартовый состав или выйдет на замену по ходу игры. Йоканович решил не томить многочисленных зрителей и выпустил новичка с первых минут. В атаке он составил дуэт с нападающим сборной России Фёдором Смоловым. Более того, спортсмен получил капитанскую повязку.

Да и в принципе бело-голубые в товарищеской встрече с любительской командой предстали практически в оптимальном составе. Разве что свой шанс получили молодые защитник Саба Сазонов и хавбек Лука Гагнидзе.

Когда дело дошло до оглашения состава, поклонники бело-голубых при объявлении фамилии Овечкина буквально зашлись в восторге, ведь смелая мечта в одночасье превратилась в реальность.

Чувствовалось, что Овечкин как настоящий спортсмен не намерен удовлетворяться самим фактом выхода на поле, но хочет обязательно поразить чужие ворота. Он с первых мгновений матча расположился неподалёку от чужой штрафной, подкарауливая момент для удара.

При этом Александр не просто стоя ждал своего шанса, но работал на команду. Он активно старался идти в прессинг и даже записал в актив пару перехватов. После одного из них хоккеист получил первую возможность отличиться. Он классно сыграл в стенку со Смоловым, но не сумел подстроиться под ответный пас партнёра и потерял равновесие.

Болельщики каждое свидание форварда с мячом встречали овацией. Он же получал от происходящего колоссальное удовольствие и много улыбался. Например, сразу со смехом что-то обсудил с опекавшим его соперником (наверное, попросил играть не слишком грубо), а позже помог подняться на ноги после неприятного стыка другому футболисту «Амкала».

Однако фирменная жёсткость в игре Овечкина никуда не делась. Запомнился шикарный силовой приём на левом фланге атаки, после которого оппонент буквально отлетел к боковой линии. Следом Александр попытался отдать хитрую передачу черпачком на ход Смолову.

Но уйти с поля без гола он просто не имел права. Причём нанести результативный удар ему удалось уже тогда, когда Йоканович готовил ему замену в лице Даниила Фомина. Нападающий грамотно открылся под Смолова, а тот пяткой в касание выполнил прекрасную скидку. Александр разобрался в эпизоде как заправский бомбардир и отправил мяч в дальний угол.

Что происходило в этот момент на стадионе, сложно описать. Хоккеист был по-настоящему счастлив, но не меньше за него радовались поклонники и партнёры. Практически тут же новичок под аплодисменты собравшихся отправился на скамейку, передав повязку партнёру. Перед уходом он ещё долго благодарил трибуны за великолепную поддержку.

К слову, на успешный дебют оперативно отреагировали в сборной России. В социальных сетях национальной команды сделали коллаж Овечкина в форме сборной и посоветовали ждать скорого вызова. Пока реальность этого события кажется невысокой, но и в игру за «Динамо» поначалу не верилось. А потому Александр имеет шанс установить ещё одно достижение — сыграть за национальные команды страны сразу по двум видам спорта.

Сам хоккеист в перерыве не скрывал своего счастья и благодарил партнёров за возможность забить гол.

«Мечта сбылась! Конечно, мечтал забить мяч. Был ещё один момент, надо было бить, но я пытался найти пасом Смолова. Надо также отдать должное, что ребята нашли меня в той позиции, отдали под левую ногу. Ну и я, как говорится, попал», — подвёл итоги форвард.

К слову, матч завершился уверенной победой «Динамо» со счётом 5:0.