В ВФЛА оценили идею об участии Овечкина в легкоатлетическом турнире

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова оценила участие нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в турнире.
В ВФЛА оценили идею об участии Овечкина в легкоатлетическом турнире
  • AP

«Это было бы здорово. В прыжках с шестом, конечно, вряд ли, но в спринте было бы неплохо. Я уверена, что он хорошо прыгает», — цитирует Привалову «РБК-Спорт».

Напомним, что серебряный призёр Олимпиады в женском одиночном катании Александра Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках», в дисциплине «прыжки в длину».

Ранее сообщалось, что Александра Трусова проведёт открытую тренировку перед соревнованиями по прыжкам в длину.

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