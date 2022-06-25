Овечкин выйдет в стартовом составе «Динамо» на товарищеский матч с «Амкалом»
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Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выйдет в стартовом составе «Динамо». Он будет капитаном команды, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Напомним, что Овечкин на один день станет игроком футбольного «Динамо». Хоккеист примет участие в товарищеском матче бело-голубых с командой блогеров, который состоится 25 июня на «ВТБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.
Ранее бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин выразил мнение, что Овечкин сможет отметиться забитым мячом в товарищеском матче с «Амкалом».