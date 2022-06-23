Йоканович пригласил на сбор «Динамо» трёх молодых игроков

Новый главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович привлёк к тренировкам с основной командой трёх игроков молодёжного состава.

С завтрашнего дня к тренировкам с основой «Динамо» приступят три футболиста из второй команды бело-голубых. Защитник Руслан Шагиахметов и полузащитники Иван Зазвонкин и Дмитрий Бегун, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что Йоканович оценит резервистов на сборе в подмосковном Новогорске, а также в контрольных матчах. Ближайшая товарищеская игра пройдёт 25 июня с «Амкалом» на «ВТБ Арене».

Ранее сообщалось, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может принять участие в товарищеском матче с блогерской командой «Амкал» в составе московского «Динамо».