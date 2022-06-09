Ягудин считает, что соревнования по лёгкой атлетике станут зрелищнее из-за участия Трусовой

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказал мнение, что участие серебряного призера Олимпийских игр фигуристки Александры Трусовой в фестивале «Неделя лёгкой атлетики» в Москве повысит популярность и зрелищность соревнований.
Ягудин считает, что соревнования по лёгкой атлетике станут зрелищнее из-за участия Трусовой
  • Gettyimages.ru
  • © Sarah Stier

«Её участие как минимум поднимет рейтинг фестиваля — фигурное катание находится в топе, к Трусовой приковано огромное внимание», — цитирует Ягудина ТАСС.

Он также подчеркнул, что с большим интересом будет следить за успехами спортсменки в секторе.

Напомним, что Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках», в дисциплине «прыжки в длину».

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