Ягудин считает, что соревнования по лёгкой атлетике станут зрелищнее из-за участия Трусовой
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«Её участие как минимум поднимет рейтинг фестиваля — фигурное катание находится в топе, к Трусовой приковано огромное внимание», — цитирует Ягудина ТАСС.
Он также подчеркнул, что с большим интересом будет следить за успехами спортсменки в секторе.
Напомним, что Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках», в дисциплине «прыжки в длину».
Ранее в ВФЛА оценили идею об участии Овечкина в легкоатлетическом турнире.