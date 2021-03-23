Голикова призвала не политизировать процесс вакцинации от коронавируса

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Процесс вакцинации от коронавирусной инфекции направлен на защиту населения от COVID-19 и не должен быть политизированным. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова призвала не политизировать процесс вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«Процесс вакцинации и использования вакцин не должен носить политизированного характера, поскольку вся вакцинация настроена только на одно — на максимальную защиту населения и его спасение», — заявила она в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

Голикова отметила, что Россия, как и другие страны, рассказывает о своих вакцинах от коронавируса.

«Это наше достижение, это наше достоинство, это, в конце концов, оценка нашей науки, которую всё время пытались принизить и сказать, что мы ни на что не способны. Мы способны. Мы имеем достаточно большой опыт в этом направлении», — добавила вице-премьер.

Полную версию интервью смотрите после 20:00.

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