Российские учёные занимаются разработкой оптических часов для полётов на Марс

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В подмосковном Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта разрабатывают оптические часы с перспективой использования их в космосе, в частности для полётов на Марс, передаёт РИА Новости со ссылкой на генерального директора ВНИИФТРИ Сергея Донченко.
Российские учёные занимаются разработкой оптических часов для полётов на Марс
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«Нами разрабатываются новые оптические часы, которые смогут использоваться в перспективной космической технике, например во время полётов к Марсу», — цитирует агентство слова Донченко.

Эксперт отметил, что их инновационную технологию начнут применять примерно через 10—15 лет, так как «раньше на Марс, скорее всего, всё равно никто не полетит».

Донченко сообщил, что пока их разработка слишком массивна для использования её в космической технике, однако «часы, которые сейчас стоят на спутниках системы ГЛОНАСС, десять лет назад были в два раза тяжелее».

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