В сети появились первые в истории фото с поверхности астероида

Короткая ссылка
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало фотографии с поверхности астероида Рюгу. Утверждается, что указанные снимки являются первыми в истории.
В сети появились первые в истории фото с поверхности астероида
  • © JAXA

Фото были получены после совершения успешной посадки двух японских роверов, запущенных с зонда «Хаябуса-2», на поверхность астероида.

«Я не могу подобрать слов для того, чтобы рассказать, насколько я счастлив», — рассказал руководитель миссии Юичи Цуда.

По данным агентства, роверы, отделившиеся от зонда в пятницу, 21 сентября, смогли сделать фотографии и передать их на Землю.

Ранее стало известно, что Япония осуществила успешный пуск ракеты Н-IIВ с космическим грузовиком «Конотори-7» к Международной космической станции.

В феврале глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал последнее фото красного автомобиля Tesla Roadster с облачённым в скафандр манекеном на месте водителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить