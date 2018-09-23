В сети появились первые в истории фото с поверхности астероида

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало фотографии с поверхности астероида Рюгу. Утверждается, что указанные снимки являются первыми в истории.

Фото были получены после совершения успешной посадки двух японских роверов, запущенных с зонда «Хаябуса-2», на поверхность астероида.

«Я не могу подобрать слов для того, чтобы рассказать, насколько я счастлив», — рассказал руководитель миссии Юичи Цуда.

Photo taken by Rover-1B on Sept 21 at ~13:07 JST. It was captured just after separation from the spacecraft. Ryugu's surface is in the lower right. The misty top left region is due to the reflection of sunlight. 1B seems to rotate slowly after separation, minimising image blur. pic.twitter.com/P71gsC9VNI — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 22 сентября 2018 г.

По данным агентства, роверы, отделившиеся от зонда в пятницу, 21 сентября, смогли сделать фотографии и передать их на Землю.

Ранее стало известно, что Япония осуществила успешный пуск ракеты Н-IIВ с космическим грузовиком «Конотори-7» к Международной космической станции.

В феврале глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал последнее фото красного автомобиля Tesla Roadster с облачённым в скафандр манекеном на месте водителя.