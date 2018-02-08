Маск опубликовал последнее фото «космонавта-манекена» в Tesla Roadster

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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал последнее фото красного автомобиля Tesla Roadster с облачённым в скафандр манекеном на месте водителя.

«Последний снимок Starman в Roadster перед выходом на орбиту Марса и пояса астероидов», — написал Маск в Instagram.

Last pic of Starman in Roadster enroute to Mars orbit and then the Asteroid Belt

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

Ранее он рассказал, чему его научил запуск Falcon Heavy.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН оценил деятельность Маска.

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