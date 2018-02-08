Маск опубликовал последнее фото «космонавта-манекена» в Tesla Roadster
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал последнее фото красного автомобиля Tesla Roadster с облачённым в скафандр манекеном на месте водителя.
«Последний снимок Starman в Roadster перед выходом на орбиту Марса и пояса астероидов», — написал Маск в Instagram.
Ранее он рассказал, чему его научил запуск Falcon Heavy.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН оценил деятельность Маска.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard