Маск рассказал, чему его научил запуск Falcon Heavy

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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, чему его научил недавний запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Маск рассказал, чему его научил запуск Falcon Heavy
  • Reuters

«Сумасшедшие вещи могут стать реальностью», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста ABC Дэвида Керли.

Предприниматель также признался, что не был уверен в том, что всё пройдёт успешно.

Ранее стало известно, что ракета-носитель Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал. Она вывела на орбиту спортивный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster.

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