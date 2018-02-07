Маск рассказал, чему его научил запуск Falcon Heavy

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, чему его научил недавний запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy.

«Сумасшедшие вещи могут стать реальностью», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста ABC Дэвида Керли.

.@David_Kerley asked Elon Musk what the Falcon Heavy rocket launch taught him: "Crazy things can come true." https://t.co/QUbICnZgdJpic.twitter.com/LLZldY53xR — ABC News (@ABC) 7 февраля 2018 г.

Предприниматель также признался, что не был уверен в том, что всё пройдёт успешно.

Ранее стало известно, что ракета-носитель Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал. Она вывела на орбиту спортивный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster.