Центральный ускоритель ракеты-носителя Falcon Heavy разбился при посадке

Центральный ускоритель сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX разбился при попытке совершить вертикальную посадку после запуска, сообщает Engadget со ссылкой на главу компании Илона Маска.

Как отметил Маск в ходе конференции, запуск прошёл успешно, за исключением приземления центрального ускорителя. В настоящее время сотрудники компании изучают возможные причины произошедшего.

По данным издания, в ускорителе могла возникнуть неполадка с пропеллентом, который используется для замедления полёта тела до скорости, необходимой для успешной посадки.

Из-за неполадки ускоритель вошёл в воду на скорости 482 км/ч на расстоянии 100 м около посадочной площадки, отмечает издание.

Ранее сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал. Позднее Илон Маск в своём Twitter опубликовал трансляцию полёта автомобиля Tesla Roadster на орбите Земли.