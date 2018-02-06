Сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала сверхтяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX.

Изначально старт был намечен на 21:30 мск, однако из-за сильного ветра его дважды переносили.

В декабре 2017 года глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своём Instagram фотографию автомобиля, который планируют запустить к Марсу на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки.

RT ведёт прямую трансляцию.