Сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

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С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала сверхтяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX.

Изначально старт был намечен на 21:30 мск, однако из-за сильного ветра его дважды переносили.

В декабре 2017 года глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своём Instagram фотографию автомобиля, который планируют запустить к Марсу на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки.

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