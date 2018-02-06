Сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала сверхтяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX.
Изначально старт был намечен на 21:30 мск, однако из-за сильного ветра его дважды переносили.
Liftoff! pic.twitter.com/2ypESsi1sF— SpaceX (@SpaceX) 6 февраля 2018 г.
В декабре 2017 года глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своём Instagram фотографию автомобиля, который планируют запустить к Марсу на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки.
RT ведёт прямую трансляцию.
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