Маск объявил дату запуска ракеты-носителя Falcon Heavy

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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter заявил, что запуск ракеты-носителя Falcon Heavy состоится 6 февраля 2018 года.

«Планируем произвести первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки «Аполлона» 39A на мысе Канаверал. За процессом запуска можно будет наблюдать со специальной площадки», — говорится в тексте сообщения.

Ранее Маск опубликовал в своём Instagram фотографию автомобиля, который планируют запустить к Марсу на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки.

25 января в SpaceX заявили о проведении успешного огневого испытания ракеты-носителя.

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