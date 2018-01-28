Маск объявил дату запуска ракеты-носителя Falcon Heavy
«Планируем произвести первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки «Аполлона» 39A на мысе Канаверал. За процессом запуска можно будет наблюдать со специальной площадки», — говорится в тексте сообщения.
Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway.— Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2018 г.
Ранее Маск опубликовал в своём Instagram фотографию автомобиля, который планируют запустить к Марсу на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки.
25 января в SpaceX заявили о проведении успешного огневого испытания ракеты-носителя.