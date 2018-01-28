Маск объявил дату запуска ракеты-носителя Falcon Heavy

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter заявил, что запуск ракеты-носителя Falcon Heavy состоится 6 февраля 2018 года.

«Планируем произвести первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки «Аполлона» 39A на мысе Канаверал. За процессом запуска можно будет наблюдать со специальной площадки», — говорится в тексте сообщения.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway. — Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2018 г.

Ранее Маск опубликовал в своём Instagram фотографию автомобиля, который планируют запустить к Марсу на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки.

25 января в SpaceX заявили о проведении успешного огневого испытания ракеты-носителя.