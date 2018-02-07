Эксперт оценил деятельность Илона Маска

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН оценил деятельность основателя компании SpaceX Илона Маска.

Как полагает эксперт, Маск запуском Tesla ловит сразу двух зайцев.

«Для Маска это этап, а для человечества это тоже движение. Маск — бизнесмен и великолепный пиарщик. То, что он на своей новой ракете запускает именно свою машину производства Tesla, — это не случайность, а закономерность», — заявил Ионин.

Ранее Маск рассказал, чему его научил запуск Falcon Heavy.

Кроме того, российский астроном Николай Лагин в беседе с ФАН прокомментировал обнаружение специалистами NASA аналога Солнечной системы.