Эксперт оценил деятельность Илона Маска
Как полагает эксперт, Маск запуском Tesla ловит сразу двух зайцев.
«Для Маска это этап, а для человечества это тоже движение. Маск — бизнесмен и великолепный пиарщик. То, что он на своей новой ракете запускает именно свою машину производства Tesla, — это не случайность, а закономерность», — заявил Ионин.
Ранее Маск рассказал, чему его научил запуск Falcon Heavy.
Кроме того, российский астроном Николай Лагин в беседе с ФАН прокомментировал обнаружение специалистами NASA аналога Солнечной системы.