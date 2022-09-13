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В технополисе «Москва» создали экспресс-тесты для выявления гепатита В и C

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Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал о новинках, созданных компанией особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Речь идёт об экспресс-тестах для выявления за 15 минут гепатита В и C, а также других инфекций.
В технополисе «Москва» создали экспресс-тесты для выявления гепатита В и C

«Важно, что это полностью отечественная разработка, которая станет полноценной альтернативой зарубежной продукции. Тесты можно будет купить в городских аптеках. В настоящее время медицинские наборы получили регистрационное удостоверение и находятся на стадии производства», — отметил глава ведомства в разговоре с kp.ru.

Отмечается, что медицинские наборы для самодиагностики помогают выявить гепатит и сифилис на ранних стадиях заболевания.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.

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