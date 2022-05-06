Поисковые отряды в 2021 году нашли останки более 21 тысячи погибших в годы войны

Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева рассказала, что поисковые отряды в 2021 году обнаружили останки более 21 тыс. солдат и офицеров, погибших во время Великой Отечественной войны. Впоследствии их с почестями перезахоронили в воинских могилах.

Не у всех, чьи останки были найдены, сохранились документы, по которым можно установить личность, добавила она в разговоре с «Известиями».

«Только у 1347 бойцов были вещи, по которым их смогли идентифицировать. К примеру, у 440 удалось найти медальоны. У других при себе были награды или книжки красноармейца», — отметила Цунаева.

По её словам, за годы Великой Отечественной войны пропали без вести или попали в плен более 4,5 млн красноармейцев.

К настоящему времени удалось установить имена и места гибели более 2,5 млн человек. Судьба примерно 2 млн остаётся неизвестной.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что в севастопольском посёлке Дергачи перезахоронили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.