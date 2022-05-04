В Екатеринбурге лётчики провели репетицию «Воздушного бессмертного полка»

Лётчики Центрального военного округа отрепетировали акцию «Воздушный бессмертный полк» в Кольцове, разместив на борту пассажирского самолёта Ту-134 портреты фронтовиков и красное знамя Победы.

Репетиция состоялась утром 4 мая.

По сообщению URA.RU, кроме Ту-134, в небе над Екатеринбургом пролетят два самолёта-разведчика Су-24МР, два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, два военно-транспортных судна — Ан-12 и Ан-26.

Ранее депутат Госдумы, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель центральных штабов движения «Бессмертный полк России» и Народного фронта Елена Цунаева в беседе с НСН рассказала о предстоящем шествии.