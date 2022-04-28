Адвокат Жорин рассказал об обязанностях родителей после развода

Адвокат Сергей Жорин рассказал об обязанностях родителей после развода.

«По закону, родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет право на общение с ним и участие в его воспитании. Более того, сами дети имеют право на общение с обоими родителями», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

Как отметил Жорин, если один из родителей запрещает другому общаться с ребёнком, то можно обратиться в суд.

«В рамках рассмотрения дела будут привлечены органы опеки, которые в период суда проведут осмотр жилого помещения, где будет находиться ребёнок во время вашего общения. Важно, чтобы у ребёнка была отдельная комната или хотя бы часть комнаты, где будет письменный стол, кровать и шкаф с игрушками и книжками», — уточнил адвокат.

По его словам, затем органы опеки подготовят заключение, где укажут оптимальный порядок общения с ребёнком, и направят документ в суд.

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