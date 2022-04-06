Глава Волгоградской области Бочаров выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Короткая ссылка
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Глава Волгоградской области Бочаров выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
  • globallookpress.com

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил телеграмму в Государственную думу России, выразив соболезнования в связи с уходом из жизни популярного политика, основателя ЛДПР, общественного деятеля Владимира Жириновского», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев назвал Жириновского незаурядным человеком, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на официальный сайт парламентария.

«Он гордился своей страной и боролся за интересы русскоязычных людей во всём мире. Хочу сказать, что Владимир Вольфович пользовался глубочайшим уважением в Государственной думе среди всех его коллег. Мы часто спорили, но мы всегда знали, что Владимир Вольфович говорит искренне, честно и открыто», — сказал Исаев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить