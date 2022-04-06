Глава Волгоградской области Бочаров выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил телеграмму в Государственную думу России, выразив соболезнования в связи с уходом из жизни популярного политика, основателя ЛДПР, общественного деятеля Владимира Жириновского», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев назвал Жириновского незаурядным человеком, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на официальный сайт парламентария.

«Он гордился своей страной и боролся за интересы русскоязычных людей во всём мире. Хочу сказать, что Владимир Вольфович пользовался глубочайшим уважением в Государственной думе среди всех его коллег. Мы часто спорили, но мы всегда знали, что Владимир Вольфович говорит искренне, честно и открыто», — сказал Исаев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.