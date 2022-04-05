Опрос: 21% россиян заявили о желании сменить работу

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Согласно новому опросу, 21% россиян заявили о желании сменить работу, 70% не ищут новые вакансии.
Опрос: 21% россиян заявили о желании сменить работу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» и компании «Деньги вперёд».

Как утверждают 41% респондентов, они намерены сменить работу в ближайшие один-два месяца, ещё 18% отводят на процесс поиска три-четыре месяца, а 20% — полгода.

По словам 12% опрошенных, они рассматривают смену работы в течение года.

Онлайн-опрос состоялся в марте 2022 года. Его участниками стали 7494 человека.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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