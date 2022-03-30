В гильдии риелторов России прокомментировали ситуацию с льготной ипотекой

Вице-президент гильдии риелторов России Константин Апрелев высказался о льготной ипотеке.

«Льготная ипотека касается покупки жилья на первичном рынке, на неё могут претендовать абсолютно все граждане», — напомнил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, эта программа позволяет получить жилищный кредит под 12%.

Как отметил Апрелев, доступно ещё несколько льготных ипотечных программ.

«Есть льготная ипотека, которая распространяется на семьи с детьми, рождёнными после 2018 года, плюс осталась дальневосточная ипотека, сельская ипотека. По ним сохранены прежние ставки. По дальневосточной 2%, по сельской 3%, для семей с маленькими детьми 5%», — пояснил эксперт.

Он добавил, что ипотечные льготы призваны в какой-то степени поддержать рынок первичного жилья.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали более 1 тыс. льготных ипотечных кредитов в январе 2022 года, их общий объём составил 2,6 млрд рублей.