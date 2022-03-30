В Оренбурге намерены отправить в ЛНР 8 т гуманитарного груза

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В Луганскую Народную Республику из Оренбурга отправлена фура с гуманитарной помощью.
В Оренбурге намерены отправить в ЛНР 8 т гуманитарного груза
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на мэрию Оренбурга.

Гуманитарный груз подготовили волонтёры. В нём —  предметы первой необходимости, личной гигиены, медикаменты, продовольствие общим весом более 8 т.

«Нам удалось собрать 500 тыс. медикаментов, среди которых обезболивающее, перевязочные материалы, инсулин. Сейчас к отправке готовится уже вторая фура гуманитарной помощи нашим солдатам», — сообщил директор оренбургского регионального Центра ветеранского и военно-патриотического движения «Содружество» Владимир Банников.

Наряду с этим уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова рассказала, что 528 человек из семей Луганской и Донецкой народных республик обратились за гуманитарной помощью к властям города. Об этом сообщает агентство «Невские новости».

«Это семьи, которые приехали сами в наш город», — сказала Агапитова, добавив, что помощь им оказывают как районные, так и некоммерческие организации.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие доставили новую партию гуманитарной помощи жителям Херсона. Её получили более 1 тыс. человек.

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