HR-эксперт Лимонова дала прогноз по ситуации на рынке труда

HR-эксперт, управляющий партнёр кадрового агентства «Стафф-АП» Елена Лимонова дала прогноз по ситуации на рынке труда.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что если говорить о тенденциях в течение двух-трёх лет, то может сохраниться высокий спрос на специалистов в сфере IT.

«Также сегодня есть тренды в организации обеспечения качества жизни человека: например, растущий сектор в медицине, фармакологии, в сферах здорового питания и фитнес-индустрии», — сказала Лимонова.

Молодёжи она советует обратить внимание на медицину и IT, где высока потребность в кадрах, а взрослым, желающим освоить новую профессию, рекомендуется сфера образования и воспитания.

«На исчезновение профессий повлияет тренд на автоматизацию некоторых сфер. Он не касается большого количества среднего и малого бизнеса. Скорее речь идёт о больших компаниях и изменениях в крупных направлениях, например о беспилотных автоперевозках или крупных ретейлерах, которые заменяют кассовым оборудованием персонал в торговых залах, высвобождая большое количество рабочих мест», — добавила эксперт.

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