В Таджикистане началось лётно-тактическое учение российских экипажей Ми-8МТВ5-1 и Ми-24
«В ходе учения лётчики отработают задачи по ведению воздушной разведки, выполнят полёты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, произведут посадку на неподготовленные площадки», — приводит РИА Новости сообщение.
На полигоне Самбули экипажи армейской авиации выполнят ракетные удары по наземным целям условного противника.
Отмечается, что одновременно с авиацией будет проведено тактическое учение с зенитным ракетным комплексом С-300ПС.
В январе учения с участием российских военнослужащих начались на горных полигонах военной базы России в Таджикистане.