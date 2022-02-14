В Таджикистане началось лётно-тактическое учение российских экипажей Ми-8МТВ5-1 и Ми-24

Лётно-тактическое учение экипажей транспортно-боевых вертолётов Ми-8МТВ5-1и ударных Ми-24 авиационной группы 201-й российской военной базы началось в горах Таджикистана, информирует пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«В ходе учения лётчики отработают задачи по ведению воздушной разведки, выполнят полёты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, произведут посадку на неподготовленные площадки», — приводит РИА Новости сообщение.

На полигоне Самбули экипажи армейской авиации выполнят ракетные удары по наземным целям условного противника.

Отмечается, что одновременно с авиацией будет проведено тактическое учение с зенитным ракетным комплексом С-300ПС.

В январе учения с участием российских военнослужащих начались на горных полигонах военной базы России в Таджикистане.