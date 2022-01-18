В Таджикистане стартовали учения с участием российских военнослужащих

Учения с участием российских военнослужащих начались на горных полигонах военной базы России в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Тактические учения с участием 1 тыс. военнослужащих мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы стартовали на горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, «в ходе учений личному составу предстоит отработать действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и армейской авиации».

Ранее экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа приступили к плановым учебно-тренировочным полётам.