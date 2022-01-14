На юге России истребители и бомбардировщики приступили к лётно-тактическим учениям

Экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа приступили к плановым учебно-тренировочным полётам. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

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