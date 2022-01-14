На юге России истребители и бомбардировщики приступили к лётно-тактическим учениям

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Экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа приступили к плановым учебно-тренировочным полётам. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
На юге России истребители и бомбардировщики приступили к лётно-тактическим учениям
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

«На аэродромах Кубани и Ростовской области лётчики отрабатывают выполнение задач в составе смешанных оперативно-тактических групп», — приводит Интерфакс сообщение.

Как уточняется, экипажи истребителей обеспечивают прикрытие бомбардировщиков при выполнении учебного бомбометания. 

В пресс-службе добавили, что учебные полёты завершатся проведением лётного тактического учения в составе смешанного авиационного соединения ВВС и ПВО ЮВО.

Ранее экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и лётчики многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота провели учения по дозаправке боевых машин в воздухе.

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