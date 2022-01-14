На юге России истребители и бомбардировщики приступили к лётно-тактическим учениям
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«На аэродромах Кубани и Ростовской области лётчики отрабатывают выполнение задач в составе смешанных оперативно-тактических групп», — приводит Интерфакс сообщение.
Как уточняется, экипажи истребителей обеспечивают прикрытие бомбардировщиков при выполнении учебного бомбометания.
В пресс-службе добавили, что учебные полёты завершатся проведением лётного тактического учения в составе смешанного авиационного соединения ВВС и ПВО ЮВО.
Ранее экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и лётчики многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота провели учения по дозаправке боевых машин в воздухе.