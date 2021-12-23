Лётчики морской авиации ЧФ отработали дозаправку в небе над Крымом

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и лётчики многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота провели учения по дозаправке боевых машин в воздухе.

Как передаёт телеканал «Звезда», в соответствии с полётными заданиями, сложный элемент пилотирования отработали около 20 лётчиков из состава штурмового полка МА и ПВО ЧФ.

В качестве воздушного танкера был задействован самолёт-заправщик Ил-78, способный за один вылет осуществить заправку в воздухе до десяти самолётов.

Отмечается, что дозаправка проводилась на высотах от 2 тыс. до 6 тыс. м при скорости 550—600 км/ч.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.