Лётчики морской авиации ЧФ отработали дозаправку в небе над Крымом

Короткая ссылка
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и лётчики многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота провели учения по дозаправке боевых машин в воздухе.
Лётчики морской авиации ЧФ отработали дозаправку в небе над Крымом
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «Звезда», в соответствии с полётными заданиями, сложный элемент пилотирования отработали около 20 лётчиков из состава штурмового полка МА и ПВО ЧФ.

В качестве воздушного танкера был задействован самолёт-заправщик Ил-78, способный за один вылет осуществить заправку в воздухе до десяти самолётов.

Отмечается, что дозаправка проводилась на высотах от 2 тыс. до 6 тыс. м при скорости 550—600 км/ч.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить