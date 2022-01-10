Экономист Заборцев предложил альтернативу идее снижения НДФЛ для малообеспеченных граждан

Экономист, предприниматель Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT предложение снизить в России ставку НДФЛ для малообеспеченных граждан вплоть до 0%.

Как подчеркнул Заборцев, проблема имущественного расслоения актуальна.

«Она связана как с проблемами развития экономики, так и с её структурными проблемами. Что происходит, когда мы снижаем налоги для низкооплачиваемых работников или увеличиваем трансферты? По сути, мы добавляем доходов и денег значительной части населения, ничего не требуя взамен», — пояснил предприниматель.

Специалист добавил, что таким образом создаётся больше экономических стимулов к занижению доходов и меньше — к занятости, активности, повышению производительности труда и созиданию.

Он выразил мнение, что для роста доходов необходимо «увеличивать экономические стимулы к созиданию».

По словам эксперта, нужно «озадачиться повсеместной занятостью, ростом производительности труда, снижением непродуктивных транзакционных затрат в экономике».

Особенно это должно касаться отраслей и профессий, где доходы самые низкие, заявил собеседник RT.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил снизить НДФЛ для малообеспеченных граждан.

По его мнению, для тех, кто получает до 25 тыс. рублей, ставка должна быть 0%.