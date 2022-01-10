Депутат Госдумы Нилов предложил снизить НДФЛ для малообеспеченных граждан

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости снизить ставку НДФЛ для малообеспеченных вплоть до 0%.

«Вносился целый набор законопроектов разных субъектов законодательной власти. Фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения: чем больше получаешь, тем больше платишь», — цитирует РИА Новости Нилова.

По его словам, «подобные законопроекты, и не один, были уже рассмотрены и отклонены».

«Но надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало», — добавил депутат.

Он подчеркнул, что ставка НДФЛ должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тыс. рублей.

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