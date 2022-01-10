Экономист Беляев заявил о возможности реализации идеи снижения НДФЛ для малообеспеченных граждан

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Анастасия Румянцева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова о том, что в России необходимо снизить ставку НДФЛ для малообеспеченных граждан вплоть до 0%.
Экономист Беляев заявил о возможности реализации идеи снижения НДФЛ для малообеспеченных граждан
  • РИА Новости

«Этот вопрос давно обсуждается, он давно назрел. Он не только возможен, но и необходим. В таком мягком варианте, без следов популизма, а экономически обоснованный, он должен быть применён. Технически это абсолютно возможно в условиях цифровой экономики, искусственного интеллекта, информационных технологий. В качестве примера можно привести Индию, Китай... Это возможно реализовать и у нас», — пояснил Беляев.

При этом он добавил, что если в целом говорить о введении прогрессивной шкалы налогообложения, то, по его мнению, среди людей, которые находятся в сложном финансовом положении, подобная идея будет воспринята с пониманием.

Чтобы убедить «верхние слои», потребуются определённые усилия, объяснил экономист.

«Рывков не должно быть ни на том, ни на другом конце шкалы доходов», — заключил собеседник RT.

Ранее Нилов предложил снизить НДФЛ для малообеспеченных граждан.

Напомнив, что фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения, депутат отметил, что надо не только повышать, «но и снижать налоги для тех, кто получает мало».

Он подчеркнул, что ставка НДФЛ должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тыс. рублей.

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