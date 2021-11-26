В Оренбургской области возобновили проведение диспансеризаций и профосмотров
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Соответствующее распоряжение подписала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, передаёт RIA56.
«В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 профилактические мероприятия проводятся по обязательной предварительной записи в поликлинике по месту прикрепления», — сообщили в областном Минздраве.
Ранее кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.