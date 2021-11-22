Психолог Фомин рассказал, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты

Психолог, психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты.

«Чаще всего у психотерапевтов и психологов встречаются пациенты с тревожностью. Справиться с этим можно в зависимости от интенсивности расстройства. Если это лёгкая или средняя степень тяжести тревоги, человек может справиться сам, рационализировав происходящее», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если интенсивность расстройства высокая, то справиться самостоятельно сложно, особенно если нет механизмов защиты — упражнений или препаратов, выписанных врачом.

Ранее психолог Элена Гамаюн в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как бороться с плохим настроением в осенний период.