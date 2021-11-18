В Москве рассказали о планах по благоустройству территорий больниц

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий больниц.
В Москве рассказали о планах по благоустройству территорий больниц
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог мэра.

Как отметил Собянин, многие больницы за пределами центра имеют большие территории, но их потенциал не был использован.

«А между тем благоустроенная больничная территория с зелёными деревьями и цветниками является важнейшим ресурсом для повышения тонуса и быстрейшего выздоровления после перенесённого заболевания», — подчеркнул мэр Москвы.

Уточняется, что одной из первых будет благоустроена территория ГКБ имени Юдина на юге столицы. Там запланирован мультисенсорный сад.

Вдоль дорожек разместят больше лавочек, а для детей, которые вместе со взрослыми приходят навестить заболевших родственников, оборудуют игровую площадку, передаёт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что в Москве рассказали о ходе благоустройства территорий у поликлиник.

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