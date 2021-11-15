В Москве рассказали о ходе благоустройства территорий у поликлиник

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В Москве продолжается работа по благоустройству территорий у 45 поликлиник, в которых завершается или продолжается капремонт.
В Москве рассказали о ходе благоустройства территорий у поликлиник
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Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В рамках проводимых работ убираем под землю все воздушные провода, обустраиваем удобные тротуары, отделяя их от проезжей части, делаем зоны отдыха, где есть возможность — детские площадки», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Пространства у поликлиник адаптируют под нужды маломобильных граждан.

На прилегающих территориях будут обустроены парковки и, где возможно, будут сделаны навесы в виде пергол для велосипедов и колясок.

«Всего возле поликлиник планируется высадить более 600 деревьев, 6,8 тыс. кустарников, обустроить почти 100 тыс. кв. м газона и свыше 10 тыс. кв. м цветников», — сказал Бирюков.

Работы по благоустройству территорий у семи поликлиник должны быть завершены в 2021 году, у остальных — в 2022-м.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что администраторы поликлиник Москвы более 1,2 млн раз ответили на вопросы пациентов.

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