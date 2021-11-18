В Союзе участников рынка картофеля и овощей высказались о ситуации с картофелем в России

Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин высказался о ситуации с картофелем в России.

«До конца марта отечественного картофеля вполне хватит. Потребители могут не беспокоиться, отечественный продукт будет до конца весны представлен на полках магазинов. Население без картофеля не останется, дефицита не будет. Цены стабилизировались», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в странах СНГ ситуация практически такая же, как в России, а картофель из Египта и стран Средиземноморья появится на полках российских магазинов в конце января — начале февраля.

«Но это уже будет другой продукт. Это картофель нового урожая, который собран в сентябре», — пояснил Лупехин.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза в правительство сообщила, что Россия намерена закупать больше картофеля в странах СНГ.