В Норильске внедрят систему автоматического мониторинга воздуха при помощи датчиков
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
На подписании также присутствовали вице-премьер России Виктория Абрамченко и президент горно-металлургической компании Владимир Потанин.
«На основе полученных данных мы сможем разработать необходимые нормативные акты, единые методики и стандарты. И далее распространить экомониторинг на всю страну», — заявил Буцаев.
Он отметил, что датчики будут установлены на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля» и в жилых зонах Норильска. В городе уже есть 16 станций контроля воздуха, их протестируют до весны. Во втором полугодии 2022-го датчики разместят на стационарных источниках выбросов.
«Формирование данных о состоянии атмосферного воздуха сегодня происходит в «ручном режиме». Наша задача — создать единую систему, которая автоматически будет фиксировать выбросы, исключив человеческий фактор», — сказала Абрамченко.
Как подчеркнула вице-премьер, мониторинг воздуха — одна из составляющих единой системы контроля за экологическими показателями. Единая система экомониторинга должна появиться к 2024 году.
Ранее сообщалось, что названы города, в которых снизился уровень загрязнения атмосферного воздуха.