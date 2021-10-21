В Норильске внедрят систему автоматического мониторинга воздуха при помощи датчиков

В Норильске будет внедрена система автоматического мониторинга воздуха при помощи датчиков. Соответствующее соглашение подписали вице-президент ГМК «Норникель» Станислав Селезнёв и глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Об этом сообщает телеканал «360».

На подписании также присутствовали вице-премьер России Виктория Абрамченко и президент горно-металлургической компании Владимир Потанин.

«На основе полученных данных мы сможем разработать необходимые нормативные акты, единые методики и стандарты. И далее распространить экомониторинг на всю страну», — заявил Буцаев.

Он отметил, что датчики будут установлены на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля» и в жилых зонах Норильска. В городе уже есть 16 станций контроля воздуха, их протестируют до весны. Во втором полугодии 2022-го датчики разместят на стационарных источниках выбросов.

«Формирование данных о состоянии атмосферного воздуха сегодня происходит в «ручном режиме». Наша задача — создать единую систему, которая автоматически будет фиксировать выбросы, исключив человеческий фактор», — сказала Абрамченко.

Как подчеркнула вице-премьер, мониторинг воздуха — одна из составляющих единой системы контроля за экологическими показателями. Единая система экомониторинга должна появиться к 2024 году.

Ранее сообщалось, что названы города, в которых снизился уровень загрязнения атмосферного воздуха.