Названы города, в которых снизился уровень загрязнения атмосферного воздуха

В период 2017—2020 годов, по данным Росгидромета, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился в семи городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух». Об этом рассказали RT в пресс-службе Минприроды.

Как сообщили в ведомстве, к таким городам относятся Братск, Красноярск, Новокузнецк, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск и Липецк.

Кроме того, согласно статистике, предоставленной Минприроды, по данным за 2018, 2019 и 2020 годы, в рейтинге городов с наибольшими показателями «выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников» неизменно находятся Норильск, городской округ Новокузнецкий, Череповец, Липецк, городской округ Рефтинский и Челябинск.

В министерстве также пояснили, что в Норильске к концу 2024 года планируется снижение валовых выбросов на 69% по сравнению с 2017 годом за счёт реализации «Серной программы», которая включает комплекс мероприятий по модернизации Медного и Надеждинского металлургических заводов.

Федеральный проект «Чистый воздух» направлен на улучшение экологической обстановки в 12 крупных промышленных центрах, а именно в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

В рамках проекта планируется уменьшение не менее чем на 20% совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил о том, что девять опасных объектов и 14 крупных свалок ликвидируют в России до конца 2021 года.