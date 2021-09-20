Терапевт Чернышова предупредила о рисках повышенной температуры тела
Об этом специалист рассказала в беседе с «Москвой 24».
«Причиной такого состояния выступает агент, часто инфекционный. Он вызывает вялотекущее, не очень выраженное воспалительное заболевание. И с ним надо разбираться. Если человек игнорирует эти признаки, картина может ухудшиться», — предупредила терапевт, посоветовав при подобных неблагоприятных симптомах обратиться к врачу и пройти обследование.
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