Терапевт Чернышова предупредила о рисках повышенной температуры тела

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Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, что температура тела 37 градусов и выше может говорить как о развитии новых заболеваний, так и об обострении хронических.

Об этом специалист рассказала в беседе с «Москвой 24»

«Причиной такого состояния выступает агент, часто инфекционный. Он вызывает вялотекущее, не очень выраженное воспалительное заболевание. И с ним надо разбираться. Если человек игнорирует эти признаки, картина может ухудшиться», — предупредила терапевт, посоветовав при подобных неблагоприятных симптомах обратиться к врачу и пройти обследование.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

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