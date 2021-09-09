Подозреваемому в убийстве школьниц в Кузбассе предъявлено обвинение по трём статьям

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Подозреваемый в убийстве двух школьниц в кузбасском городе Киселёвске предъявлено обвинение. Об этом сообщается на сайте следственного комитета России.
Подозреваемому в убийстве школьниц в Кузбассе предъявлено обвинение по трём статьям
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Отмечается, что следственными органами СК по Кемеровской области — Кузбассу ранее судимому 41-летнему жителю города Мыски «предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «к» ч.  ст. 105 УК России (убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), 2 эпизодов ч. 5 ст. 131 УК России (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), 2 эпизодов ч. 5 ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего)».

В СК заявили, что «со следствием обвиняемый сотрудничает, вину признаёт».

«Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух школьниц в городе Киселёвске задержан.

6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил взять на особый контроль расследование убийства двух школьниц в городе Киселёвске Кемеровской области.

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