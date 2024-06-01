Лавров: попытки ФРГ выделить заслуживающих компенсации блокадников циничны

Попытки властей ФРГ разделить блокадников Ленинграда на заслуживающих компенсации по признаку национальности и нет циничны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он рассказал, что в июле 2008 года власти ФРГ приняли решение о введении единовременных выплат блокадникам только еврейской национальности.

«Мы обратились к ним и сказали, что справедливость должна восторжествовать. Все блокадники страдали одинаково, мёрзли, умирали», — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения блокадницы её родственником.