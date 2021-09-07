Генпрокуратура взяла на особый контроль расследование убийства школьниц в Кузбассе

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил взять на особый контроль расследование убийства двух школьниц в городе Киселёвске Кемеровской области.

«Взято на особый контроль расследование уголовного дела по факту убийства двух малолетних девочек в Киселёвске», — заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В свою очередь, областная прокуратура проводит проверку соблюдения требований закона в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.

СК возбудил дело о халатности.