Генпрокуратура взяла на особый контроль расследование убийства школьниц в Кузбассе
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- РИА Новости
«Взято на особый контроль расследование уголовного дела по факту убийства двух малолетних девочек в Киселёвске», — заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В свою очередь, областная прокуратура проводит проверку соблюдения требований закона в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.
СК возбудил дело о халатности.